Quarantena obblifatoria, ma 100 migranti fuggono dal centro di accoglienza (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono fuggiti dal Cara di Pian del Lago, in provincia di Caltanissetta: non ci sarebbe rischio di contagio da Covid. Un centinaio di migranti, tutti originari della Tunisia, in fuga dal centro di accoglienza Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta. Sono scappati domenica pomeriggio: immediate sono scattate le ricerche, con decine di agenti di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena obblifatoria Champions, quarantena obbligatoria: City-Real verso il campo neutro la Repubblica Business news: Costa Rica, riprendono voli con Spagna e Germania a partire dal primo agosto

San José, 27 lug 01:00 - (Agenzia Nova) - Il Costa Rica riprenderà i voli commerciali internazionali con la Spagna e la Germania a partire dal primo agosto. Per consentire agli stranieri di entrare in ...

Coronavirus, D’Amato ci riprova: test ai viaggiatori in pullman

Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, non demorde e annuncia una nuova ordinanza per effettuare test di controllo a bordo dei pullman provenienti da Paesi a rischio. Un secondo t ...

San José, 27 lug 01:00 - (Agenzia Nova) - Il Costa Rica riprenderà i voli commerciali internazionali con la Spagna e la Germania a partire dal primo agosto. Per consentire agli stranieri di entrare in ...Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, non demorde e annuncia una nuova ordinanza per effettuare test di controllo a bordo dei pullman provenienti da Paesi a rischio. Un secondo t ...