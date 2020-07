Problemi di peso per 4 italiani su 10 (Di lunedì 27 luglio 2020) Report dell’Istituto Superiore di Sanità: 4 italiani su 10 hanno Problemi di peso e la tendenza aumenta andando avanti con l’età Praticano poca attività fisica, non consumano abbastanza frutta e verdura e quattro su dieci sono in lotta con la bilancia. Quest’ultima tendenza aumenta soprattutto andando avanti con l’età: tra gli over 65 i Problemi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

hawksisababy : Io quando si tratta di aiutare gli altri e ascoltare i loro problemi: ???????? Io quando sono io che ho bisogno di parl… - hawksisababy : Come fai quando c’hai un peso enorme e vorresti davvero dirlo a qualcuno ma non vuoi buttare i tuoi problemi sugli… - rafs410 : @tina_scondo_ Non ho mai avuto problemi con il mio corpo, questo penso sia dovuto anche al fatto che davo poco peso… - MaxTen10ADP : @Lucifero1967 Han ragione!??Pensa,io purtroppo per problemi di salute non bevo piú!Nonostante dimagrisca proseguendo… - valemiticaemma : RT @claris__02: non so quanto queste parole possano arrivare ma ci tengo: PRIMA DI SCRIVERE QUALSIASI COSA, RIFLETTETE perché non avete id… -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi peso Problemi di peso per 4 italiani su 10 Corriere Nazionale Problemi di peso per 4 italiani su 10

Praticano poca attività fisica, non consumano abbastanza frutta e verdura e quattro su dieci sono in lotta con la bilancia. Quest’ultima tendenza aumenta soprattutto andando avanti con l’età: tra gli ...

Garmin ostaggio degli hacker, milioni di dispositivi inutilizzabili

Tutto è iniziato venerdì, con i primi problemi segnalati dagli stessi utenti. Nulla, però, faceva presagire un attacco di queste dimensioni. E invece, col passare delle ore, Garmin è stata travolta da ...

Praticano poca attività fisica, non consumano abbastanza frutta e verdura e quattro su dieci sono in lotta con la bilancia. Quest’ultima tendenza aumenta soprattutto andando avanti con l’età: tra gli ...Tutto è iniziato venerdì, con i primi problemi segnalati dagli stessi utenti. Nulla, però, faceva presagire un attacco di queste dimensioni. E invece, col passare delle ore, Garmin è stata travolta da ...