Milan-Atalanta: in questa bizzarra serie A è stata una piacevole recita (Di sabato 25 luglio 2020) Vun a vun fa mal a nisciun…Uno a uno, Re Salomone in campo, le due migliori restano imbattute. L’è mej un usell in man che cent che vula. Saggezza popolare meneghina. Tradotto: meglio non farsi male e badare al sodo. Cioè non rischiare. Così, le due squadre più forti del girone post Covid si guatano, si pungono, si molestano. Ma non perdono. E non vincono. I tifosi in virtuale connessione Sky si accontentano, anche se non godono, a differenza del detto che, come quasi tutti i detti, sono fatti per illudere i fessi. Il Milan di Pioli, sia pure decimato da squalifiche e infortuni (Romagnoli stagione finita, Conti di nuovo in infermeria, Bennacer ed Hernandez squalificati), tiene botta, tra batti e ribatti, senza battere l’Atalanta di Gasperini (relegato in tribuna per la lite con Mihajlovic, durante la ... Leggi su ilfattoquotidiano

