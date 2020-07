Messi Inter, Conte: «È fantacalcio per tantissimi motivi» (Di sabato 25 luglio 2020) Antonio Conte ha commentato le voci che vorrebbero Lionel Messi in orbita Inter: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa delle voci che vorrebbero Lionel Messi vicino ai nerazzurri. «Penso che abbia già risposto il d.g. Marotta. È fantacalcio, in questo momento non è accostabile all’Inter per tantissimi motivi. Non penso ci sia un pazzo che non voglia Messi, ma sono situazioni lontane dall’Inter da quello che si sta facendo e che si sta cercando di fare e di costruire. Dobbiamo creare una base solida. È fantacalcio, ma in queste situazioni la squadra ... Leggi su calcionews24

