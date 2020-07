Incendio a Cerveteri: in fiamme 20 ettari di macchia mediterranea (Di sabato 25 luglio 2020) Si segnala un Incendio a Cerveteri in via dei Ceri. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area vedono coinvolti 3 squadre di Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, 3 elicotteri ed un Canadair, presenti sul posto dalle 16. In fiamme sterpaglie e macchia mediterranea per un’area di circa 20 ettari. Maria Concetta Alagna su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Incendio a Cerveteri: in fiamme 20 ettari di macchia mediterranea - OrticaWeb : Cerveteri, scoppia un grosso incendio a Ceri. In azione anche elicotteri e canadair - astralmobilita : ??? #A12 #RomaTarquinia Fumo per #incendio al km 16+000 tra #Torrimpietra e #Cerveteri PRESTARE ATTENZIONE!… - TrafficoA : Torrimpietra-Cerveteri-Ladispoli - Fumo A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia Fumo tra Torrimpietra e Cerveteri per incendio - TrafficoA : Torrimpietra-Cerveteri-Ladispoli - Incendio A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia Incendio tra Torrimpietra e Cerveteri -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Cerveteri Cerveteri, scoppia incendio a Ceri: strada chiusa e intervento di elicottero e Canadair Il Messaggero Cerveteri, scoppia incendio a Ceri: strada chiusa e intervento di elicottero e Canadair

Un grosso incendio è scoppiato oggi pomeriggio a Cerveteri, tra via di Ceri e via Doganale. A poco a poco le fiamme che si sono sprigionate attorno alle 16.30 per cause ancora in corso di accertamento ...

Incendio a Cerveteri: sul posto i Vigili del fuoco

Incendio a Cerveteri in via di Ceri. A fuoco macchia mediterranea, sterpi, boscaglia. Al momento in cui scriviamo – 19,15 di sabato 25 luglio – il rogo ha interessato una porzione pari a circa venti e ...

Un grosso incendio è scoppiato oggi pomeriggio a Cerveteri, tra via di Ceri e via Doganale. A poco a poco le fiamme che si sono sprigionate attorno alle 16.30 per cause ancora in corso di accertamento ...Incendio a Cerveteri in via di Ceri. A fuoco macchia mediterranea, sterpi, boscaglia. Al momento in cui scriviamo – 19,15 di sabato 25 luglio – il rogo ha interessato una porzione pari a circa venti e ...