A1, spaventoso incidente all’altezza di Capua: 5 feriti tra cui una bimba (Di sabato 25 luglio 2020) Un terribile incidente sul tratto dell’A1 tra Caianiello e Capua si è verificato nella mattinata: il bilancio parla di 5 feriti tra i quali anche una bimba Paura questa mattina sul tratto autostradale dell’A1 tra Caianiello e Capua a causa di un incidente nel quale sono state coinvolte due vetture. Le prime notizie parlano di … L'articolo A1, spaventoso incidente all’altezza di Capua: 5 feriti tra cui una bimba proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Sono ore di ansia per Alex Zanardi. Le sue condizioni cliniche sono diventate instabili ed è di nuovo in un reparto di terapia intensiva, quello del San Raffaele di Milano, dove è stato trasferito nel ...Capua / Caianello – Violento incidente stradale sulla A1 al km 718 direzione sud tra Caianello e Capua. Da una prima ricostruzione dei fatti due vetture sono entrate in collisione per cause e dinamich ...