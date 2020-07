Traffico Roma del 24-07-2020 ore 09:30 (Di venerdì 24 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno da Simona Cerchiara sta provocando incolonnamenti un incidente sulla via Laurentina incidente tra il raccordo anulare via di Acqua Acetosa Ostiense in direzione della Marco code sulla via Casilina tra Fontana Candida e Torre Gaia Qui si tratta di ripercussioni per la chiusura di via di Tor Bella Monaca a causa di lavori code sulla via Ardeatina all’altezza del raccordo alla Tuscolano disagi in via di Porta Furba transito a senso unico alternato difficile la circolazione tra Porta Pinciana e Piazza Fiume lunghe code su Corso d’Italia direzione Nomentana ripercussioni nelle strade circostanti risolto l’incidente sulla Cassia bis direzione Roma Traffico ora scorrevole nella zona di Settecamini chiusa la Tiburtina in direzione Tivoli deviato il Traffico possibili ripercussioni ... Leggi su romadailynews

Traffico Roma del 24-07-2020 ore 08:30

Custodia in carcere, Cassazione: inammissibile ricorso di Enzo Miucci

Roma, 23 luglio 2020. “Ebbene ... Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato due distinte organizzazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, la prima operante in Lucera dal ...

‘Ndrangheta, latitanti arrestati in Argentina Costa Rica e Albania

ROMA (ITALPRESS) – Cinque latitanti di ‘Ndrangheta sono stati arrestati grazie alla cooperazione internazionale di polizia ed al progetto I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta), promosso dal ...

