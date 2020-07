Regno Unito, accelera crescita commercio dettaglio a giugno (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Ancora in forte crescita le vendite in Regno Unito a giugno, dopo il recupero meso a segno il mese precedente, in seguito al crollo registrato durante il lockdown. Secondo l’Office for National Statistics, le vendite al dettaglio segnano un incremento del 13,9% su base mensile rispetto al +12,3% del mese precedente (rivisto da +12%), facendo meglio del +8% atteso. Su base annua si registra un calo dell’1,6% dopo il -12,9% di maggio (-13,1% il dato preliminare). Le stime di consensus erano per un -6,4%. Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono salite del 13,5% su mese dopo il -10,6% rivisto del mese precedente ed a fronte di un +7,5% stimato dal mercato. Su anno, il dato core ha segnato un +1,7% rispetto al -9,6% rivisto precedente e ... Leggi su quifinanza

