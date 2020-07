Bambine rimangono chiuse in auto sotto il sole: una muore, l’altra è grave (Di venerdì 24 luglio 2020) È successo a Booneville, cittadina dell’Arkansas. Kaylee Petchenik, 21 anni, madre di due Bambine di 3 e 1 anno si era addormentata in casa dopo essere tornata dal lavoro. È in quel momento che si sarebbe consumata la tragedia: le due figlie sono riuscite ad uscire dall’abitazione e chiudersi nell’auto della madre parcheggiata poco fuori. Il forte sole e l’alta temperatura sono stati fatali per la piccola di 3 anni che non ce l’ha fatta, mentre la sorellina è ricoverata all’ospedale di Little Rock in condizioni gravissime. Un caso simile a quanto accaduto solo un mese fa. La polizia sta indagando sulle dinamiche della tragedia Secondo quanto riportato da Abc News, la polizia locale sta svolgendo delle indagini per capire ... Leggi su thesocialpost

È successo a Booneville, cittadina dell’Arkansas. Kaylee Petchenik, 21 anni, madre di due bambine di 3 e 1 anno si era addormentata in casa dopo essere tornata dal lavoro. È in quel momento che si ...

