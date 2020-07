Udinese-Juventus: Nestorovski in gol, colpo di testa in tuffo (VIDEO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Inizia il secondo tempo e l’Udinese trova immediatamente il pari. Alla Dacia arena è 1-1 e il gol del pari porta la firma di Nestorovski. La difesa della Juventus viene colpita a freddo dopo soli 7 minuti dal via della ripresa con un affondo sulla sinistra di Sema che mette dentro un bellissimo cross per Nestorovski: colpo di testa in tuffo e palla in rete. Leggi su sportface

juventusfc : KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! #FinoAllaFine #UdineseJuve… - juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! A breve su Sito e App Juventus il report. Il video i… - juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #UdineseJuve ??? LIVE qui ?????… - Udinese_1896 : #UdineseJuventus 1-1 60' -Doppio cambio per la Juventus: entrano Matuidi e Douglas Costa, escono Ramsey e Bernardeschi #ForzaUdinese ???? - Giovann98062349 : Juventus che fatica a reagire al pareggio dell'incredibile Udinese di Sema e Nestorovski (con tutto il rispetto) -