Bimbo cade in pozzo in un parco di Gorizia: non risponde ai soccorritori, intervento in corso [LIVE] (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un bambino è caduto in un pozzo profondo circa 30 metri nel parco Coronini Cromberg a Gorizia. Il 12enne era in un centro estivo. In corso l’intervento dei vigili del fuoco, con il personale Saf, per il recupero del ragazzino. Sul posto anche carabinieri e personale del 118. Secondo alcune fonti, il piccolo non risponderebbe alle sollecitazioni dei soccorritori.L'articolo Bimbo cade in pozzo in un parco di Gorizia: non risponde ai soccorritori, intervento in corso LIVE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Gorizia bimbo cade in un pozzo di un parco: soccorsi in corso - #Gorizia #bimbo #pozzo #parco: - kobra613 : RT @SkyTG24: Gorizia, bimbo cade in un pozzo di un parco: soccorsi in corso - davide_del : RT @SkyTG24: Gorizia, bimbo cade in un pozzo di un parco: soccorsi in corso - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Gorizia, bimbo cade in un pozzo di un parco: soccorsi in corso - SkyTG24 : Gorizia, bimbo cade in un pozzo di un parco: soccorsi in corso -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo cade Cade in un pozzo al Parco Coronini di Gorizia: morto 12enne Il Piccolo Gorizia, bimbo di 12 anni cade in un pozzo profondo trenta metri: non risponde

Un bambino di 12 anni è caduto in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cromberg a Gorizia. Secondo le prime informazioni, il ragazzino era con il centro estivo. E' in corso ...

Bimbo di 12 anni cade in un pozzo: "Non risponde ai soccorritori"

Un bambino di 12 anni è caduto in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cromberg a Gorizia.

Un bambino di 12 anni è caduto in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cromberg a Gorizia. Secondo le prime informazioni, il ragazzino era con il centro estivo. E' in corso ...Un bambino di 12 anni è caduto in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cromberg a Gorizia.