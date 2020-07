Così la camorra appoggiò Carpino: soldi e appalti in cambio (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMarigliano (Na) – Avrebbe chiesto lui alla malavita locale di incontrarsi per ricevere appoggio per le elezioni a sindaco del 14 maggio e 14 giugno 2015 tenutesi a Marigliano (Napoli). Questo è il particolare che emerge dall’ordinanza firmata dal gip Egle Pilla che ha portato in carcere il sindaco del paese Vesuviano, Antonio Carpino. Secondo gli investigatori, avrebbe promesso di costituire una cooperativa di ex detenuti in cui assumere le persone che i boss gli avrebbero indicato. E non solo: aveva anche garantito contratti d’appalto comunali agli imprenditori graditi a Luigi Esposito, capo del clan Mazzarella e Cristiano Piezzo, capo del clan dei cosiddetti Mariglianesi, in quanto vittime delle loro richieste estorsive. L’aspirante sindaco ha poi versato ai due esponenti di spicco della ... Leggi su anteprima24

amangela75 : Vai.. Le Vs tasche di gonfieranno, così come quelle di camorra e mafia le cui aziende tarocche hanno già avuto sold… - A_TheCrow_ : Ma meno male che i terroni pensano che il proprio cortile sia il migliore del mondo così rimangono lì e non vengono… - Pe_Es_ : @DiegoA20_17_38 Tutte le mattine esci fuori al balcone e grida 'Camorra merda' così un camorrista andrà in prigione. - Marek28165 : @illusioneottica bene, state pure in mezzo alla camorra e ai rifiuti.... se così vi piace -

Ultime Notizie dalla rete : Così camorra L'intervista a Emma Bonino: «Fiera di quelle scuse a Giovanni Leone. Con aborto e divorzio cambiammo l’Italia» Corriere della Sera