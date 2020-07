Archiviamo problemi WiFi e bluetooth su Huawei: una replica ufficiale (Di martedì 21 luglio 2020) Ci sono alcune dritte che potrebbero fare la differenza in questo periodo per gli utenti che si ritrovano con uno Huawei, soprattutto a proposito degli smartphone meno recenti che potrebbero accusare problemi con la connessione WiFi o con quella bluetooth. Spesso e volentieri osserviamo che determinati aggiornamenti siano concepiti per i singoli device proprio in questa direzione, come notato non molto tempo fa con un articolo dedicato a Huawei Mate 20. Tuttavia, alcune indicazioni potrebbero aiutarci ad anticipare i tempi. Come approcciare problem WiFi e bluetooth con Huawei meno recenti In particolare, occorre analizzare con attenzione uno scenario nel quale alcuni device non freschissimi tra quelli prodotto da Huawei ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Archiviamo problemi Sabatini: “Contestare Cairo? I tifosi facciano un bell’esame di coscienza” Toro News