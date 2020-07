Scadenze imposte sui redditi, non c’è alcuna proroga: entro il 31 luglio sono 142 le tasse da versare (Di lunedì 20 luglio 2020) Inizia oggi, 20 luglio, il tour de force delle imposte: dall’Irpef al canone Rai. sono previste 8,4 miliardi di entrate che riguardano 4,5 milioni di contribuenti. Circa 4,5 milioni di contribuenti italiani sono chiamati, a partire da oggi, al versamento degli arretrati – ed ai nuovi corrispettivi – delle imposte fiscali sui redditi. Il Ministero … L'articolo Scadenze imposte sui redditi, non c’è alcuna proroga: entro il 31 luglio sono 142 le tasse da versare proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

