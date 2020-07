Juve-Lazio, i convocati di Inzaghi: lunga lista di assenti (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA - L'allenatore della Lazio , Simone Inzaghi, ha comunicato la lista dei giocatori convocati per la sfida alla Juve. All'Allianz Stadium, i biancocelesti proveranno l'impresa con una rosa ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Juve Lazio

La partita Juventus – Lazio del 20 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del posticipo delle trentaquattresima giornata del campionato di Serie A TORINO – Domani s ...Nello stesso lasso di tempo, la Juventus ha avuto più riposo: 4 giorni dalla gara con l'Atalanta a quella col Sassuolo e 5 giorni dal 3-3 coi neroverdi a oggi, giornata di gara contro la Lazio. Per un ...