Tutti contro Rutte, anche Orbán (Di domenica 19 luglio 2020) La posizione dell’Olanda, in rappresentanza dei Paesi cosiddetti frugali, sta facendo saltare i nervi a molti dei rappresentanti degli Stati membri nel delicatissimo Consiglio Europeo in corso – da venerdì – a Bruxelles. Il tema del Recovery Fund e delle condizioni legate alla concessioni del prestito ha provocato serie ferite alla stabilita europea. In molti, nelle dichiarazioni, si sono scagliati contro il premier olandese. Tra i tanti, anche Viktor Orban contro Rutte. LEGGI anche > (Dis)Unione europea «Non so quale sia la ragione personale per cui il primo ministro olandese odia me o l’Ungheria, ma ci sta attaccando molto duramente – ha detto il Presidente ungherese a margine del Consiglio europeo – Dobbiamo chiarire che se l’accordo ... Leggi su giornalettismo

