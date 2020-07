Serie A: Cagliari-Sassuolo 1-1 (Di sabato 18 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 18 LUG - Cagliari e Sassuolo hanno pareggiato 1-1, 0-1, in una gara della 34/a giornata del campionato di calcio di Serie A, disputato sul terreno della Sardegna Arena. I gol: al 12' pt ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali Fischio d'inizio alle 19:30 su Sky Sport Serie A - SkySport : CAGLIARI-SASSUOLO 1-1 Risultato finale ? ? #Caputo (12’) ? #JoaoPedro (63’) ?? - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Moixus1970 : RT @Eurosport_IT: Il Cagliari (in 10) ferma il Sassuolo ?? #CagliariSassuolo | #SerieA - loris_assi : RT @OptaPaolo: 77.3% - Il #Sassuolo ha registrato il 77.3% di possesso palla nel match contro il #Cagliari, record nella storia dei nerover… -