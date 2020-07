Milano, rissa tra stranieri a colpi di bottiglia all'Arco della Pace (Di sabato 18 luglio 2020) La scorsa notte, alla 'silent disco' dell'Arco della Pace di Milano, un minorenne egiziano ha aggredito con una bottiglia per futili motivi altri due stranieri, che, feriti lievemente, sono stati ... Leggi su leggo

Corriere : Rissa in corso Garibaldi, Daspo di 4 anni per il figlio del capo ultrà - Corriere : Rissa in corso Garibaldi, Daspo di 4 anni per il figlio del capo ultrà - leggoit : Milano, rissa a colpi di bottiglia all'Arco della Pace - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Rissa in centro a Milano, Daspo di 4 anni a ultrà dell'#Inter - infoitsport : Milano, rissa nella movida: Daspo 'fuori contesto' per il figlio del capo ultrà Inter -