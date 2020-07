"Lo smog indebolisce chi è già contagiato dal Covid-19 ma non trasporta il virus" (Di sabato 18 luglio 2020) Lo smog è un ‘alleato’ della Covid-19 ma non è un vettore in grado di diffondere e ‘trasportare’ il virus SarsCov2. Non lo ‘trasporta’ dunque, ma chi è stato a lungo esposto all’aria inquinata, se contagiato, potrebbe andare incontro a una malattia più seria. Lo sostengono i massimi esperti internazionali, bocciando l’ipotesi di un diretto coinvolgimento dello smog nell’escalation dei contagi, in occasione del Webinar ‘Air pollution and Covid-19’, organizzato dalla Fondazione Internazionale Menarini nell’ambito del progetto RespiraMi.Lo smog, dunque, potrebbe comunque avere un ruolo nel ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : 'Lo smog indebolisce chi è già contagiato dal Covid-19 ma non trasporta il virus' -

Ultime Notizie dalla rete : smog indebolisce Lo smog può aggravare l’infezione da coronavirus, ma non lo trasporterebbe nell’aria Scienze Fanpage "Lo smog indebolisce chi è già contagiato dal Covid-19 ma non trasporta il virus"

Lo smog è un ‘alleato’ della Covid-19 ma non è un vettore in grado di diffondere e ‘trasportare’ il virus SarsCov2. Non lo ‘trasporta’ dunque, ma chi è stato a lungo esposto all’aria inquinata, se con ...

Pelle e inquinamento: combattiamo gli effetti dello smog

La nostra pelle risente enormemente dell’inquinamento, del traffico e dello smog, in particolare se viviamo in una grande città. E soprattutto la pelle sempre esposta del viso. A peggiorare le cose, p ...

Lo smog è un ‘alleato’ della Covid-19 ma non è un vettore in grado di diffondere e ‘trasportare’ il virus SarsCov2. Non lo ‘trasporta’ dunque, ma chi è stato a lungo esposto all’aria inquinata, se con ...La nostra pelle risente enormemente dell’inquinamento, del traffico e dello smog, in particolare se viviamo in una grande città. E soprattutto la pelle sempre esposta del viso. A peggiorare le cose, p ...