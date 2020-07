Laura Castelli e i ristoratori che devono cambiare mestiere (Di sabato 18 luglio 2020) Ieri a Tg2 Post hanno fatto scalpore le dichiarazioni della viceministra all’Economia Laura Castelli, secondo la quale i ristoratori dovrebbero cambiare mestiere. Il testo completo della battuta è questo: «Questa crisi ha spostato domanda e offerta, le persone hanno cambiato il modo di vivere, e bisogna aiutare gli imprenditori dei nuovi business che sono nati in questo periodo. Certo che se una persona decide di non andare più al ristorante bisogna aiutare l’imprenditore a fare un’altra attività e non perdere l’occupazione e va sostenuto anche nella sua creatività, magari ha visto un nuovo business. Io credo che negare che questa crisi abbia cambiato la domanda e l’offerta in termini macro economici sia un errore. Vanno aiutato le imprese, ... Leggi su nextquotidiano

msgelmini : Laura #Castelli, invece di andare in tv e farci improbabili lezioni di economia politica, abbia più rispetto per ch… - FrancescoTagli : RT @msgelmini: Laura #Castelli, invece di andare in tv e farci improbabili lezioni di economia politica, abbia più rispetto per chi lavora,… - AndreaLisi15 : RT @RadioSavana: Laura Castelli (M5s), vice Ministro economie e finanze: 'Se i ristoranti non hanno più clienti, debbono cambiare mestiere.… - Gioppino91 : RT @RadioSavana: Laura Castelli (M5s), vice Ministro economie e finanze: 'Se i ristoranti non hanno più clienti, debbono cambiare mestiere.… - italiafirst : RT @RadioSavana: Laura Castelli (M5s), vice Ministro economie e finanze: 'Se i ristoranti non hanno più clienti, debbono cambiare mestiere.… -