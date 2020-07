Incidente sull’A10, scontro tra camion e auto (Di sabato 18 luglio 2020) Incidente sull’A10. scontro tra camion e auto nei pressi di Genova. Morto un uomo di 56 anni. GENOVA – Grave Incidente nel pomeriggio di sabato 18 luglio sull’A10 nei pressi di Genova. scontro tra una macchina e un camion in un tratto di strada dove è previsto il cambio di carreggiata per i lavori che stanno facendo discutere negli ultimi giorni. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l’impatto è stato frontale con il conducente dell’auto che è morto sul colpo. Ferito il camionista anche se le sue condizioni non sembrano preoccupare i medici. Accertamenti in corso Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per ricostruire meglio la dinamica di questo ... Leggi su newsmondo

Corriere : Genova, un morto sull’A10 dopo incidente tra un camion e un auto: lunghe code - SkyTG24 : Genova, incidente mortale sull'autostrada A10: coinvolti tir e auto - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Il tamponamento è avvenuto dove c'è uno scambio di carreggiata per i lavori - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Genova, un morto sull’A10 dopo incidente tra un camion e un auto: lunghe code - SmorfiaDigitale : Genova, un morto sull A10 dopo incidente tra un camion e un auto: lunghe code -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sull’A10 Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera