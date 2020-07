Scoppio in una palazzina a Longuelo Due operai gravemente ustionati (Di venerdì 17 luglio 2020) L’incendio nella taverna ha interessato tutto l’abitato: feriti gravemente due artigiani che stavano lavorando nell’interrato. Leggi su ecodibergamo

GINA32451015 : RT @fulviocerutti: Coronavirus, quasi 100.000 visoni da abbattere dopo lo scoppio di un focolaio in una fattoria spagnola @lazampa https://… - fulviocerutti : Coronavirus, quasi 100.000 visoni da abbattere dopo lo scoppio di un focolaio in una fattoria spagnola @lazampa - Simozinza : RT @alessandrograpp: @benq_antonio Sei una maledetta incapace pericolosa ! Non ti far trovare allo scoppio della guerra civile ! Dovete dim… - Rosamar14477315 : RT @alessandrograpp: @benq_antonio Sei una maledetta incapace pericolosa ! Non ti far trovare allo scoppio della guerra civile ! Dovete dim… - SoniaLaVera : RT @alessandrograpp: @benq_antonio Sei una maledetta incapace pericolosa ! Non ti far trovare allo scoppio della guerra civile ! Dovete dim… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppio una Giussano, incendio in una cabina elettrica: forte scoppio e blackout in via Prealpi MBnews Scoppio in una palazzina a Longuelo Due operai gravemente ustionati

Due operai gravemente ustionati: è il primo drammatico bilancio di un incendio in una palazzina a Longuelo ... la lampada che serviva a illuminare la stanza è caduta a terra e da lì lo scoppio ...

Coronavirus, quasi 100.000 visoni da abbattere dopo lo scoppio di un focolaio in una fattoria spagnola

La Spagna ha ordinato l'abbattimento di quasi 100 mila visoni di un allevamento nel nord-est dopo che molti animali sono risultati positivi al coronavirus. La fattoria è situata a Puebla de Valverde, ...

Due operai gravemente ustionati: è il primo drammatico bilancio di un incendio in una palazzina a Longuelo ... la lampada che serviva a illuminare la stanza è caduta a terra e da lì lo scoppio ...La Spagna ha ordinato l'abbattimento di quasi 100 mila visoni di un allevamento nel nord-est dopo che molti animali sono risultati positivi al coronavirus. La fattoria è situata a Puebla de Valverde, ...