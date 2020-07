USA Breaking news del 16 luglio 2020 (Di giovedì 16 luglio 2020) Oggi, 16 luglio, arrivano tante nuove Breaking news dagli USA. Last news del 16 luglio Pompeo annuncia le sanzioni a Huawei e al gasdotto NordStream Il Segretario di Stato, Mike Pompeo, ha annunciato che gli USA hanno imposto delle sanzioni contro alcuni impiegati Huawei. Sono inoltre state annunciate delle sanzioni contro il gasdotto russo – … Leggi su periodicodaily

SergioZ01 : RT @ebobferraris: ???? *BREAKING* ???? #GDPR #DPANews La Corte di Giustizia dell’Unione Europea dichiara invalido il Privacy Shield, la decisi… - danieledann1 : ??La Corte #UE annulla il 'Privacy shield', stop a trasferimento dati in #USA. La decisione potrebbe creare problemi… - framarinucci : RT @ebobferraris: ???? *BREAKING* ???? #GDPR #DPANews La Corte di Giustizia dell’Unione Europea dichiara invalido il Privacy Shield, la decisi… - ebobferraris : ???? *BREAKING* ???? #GDPR #DPANews La Corte di Giustizia dell’Unione Europea dichiara invalido il Privacy Shield, la… - assodigitale : Cambiamenti epocali nelle vendite online. In USA esplode Shopify, in Italia si afferma la piattaforma ELIO… -

Ultime Notizie dalla rete : USA Breaking USA Breaking news del 15 luglio 2020 Zazoom Blog Ordinanza: mascherina obbligatoria all’aperto, ecco quando

Dal 15 luglio la mascherina all’aperto sarà obbligatoria solo in assenza del distanziamento. Tutti i nuovi provvedimenti e fino a quando sono validi Il presidente di Regione Lombardia Fontana firma la ...

Privacy Shield: lo scudo UE-USA è inadeguato

La Corte ritiene che i requisiti imposti dagli USA in termini di sicurezza, interesse pubblico e supporto all’attività delle forze dell’ordine hanno la priorità, finendo con l’impattare su alcuni diri ...

Dal 15 luglio la mascherina all’aperto sarà obbligatoria solo in assenza del distanziamento. Tutti i nuovi provvedimenti e fino a quando sono validi Il presidente di Regione Lombardia Fontana firma la ...La Corte ritiene che i requisiti imposti dagli USA in termini di sicurezza, interesse pubblico e supporto all’attività delle forze dell’ordine hanno la priorità, finendo con l’impattare su alcuni diri ...