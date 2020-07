UnoMattina torna nel day time di Rai 1 a settembre con una nuova coppia (Di giovedì 16 luglio 2020) Cambio al timone di UnoMattina con due nuovi volti per il programma che dà il buongiorno al pubblico della rete. Dopo l’addio alla coppia formata da Valentina Bisti e Roberto Poletti, altri due conduttori si preparano per la prossima stagione del programma mattutino di Rai 1. Lo storico contenitore del mattino di Rai1, realizzato in collaborazione con il Tg1 tornerà il 7 settembre 2020. Ogni mattina i conduttori, Monica Giandotti e Marco Frittella, daranno il buongiorno ai telespettatori con la rassegna delleprincipali notizie e il commento dei più importanti temi di attualità, alternati a spazi di politica, economia, cronaca, costume, con collegamenti in diretta e servizi filmati che costituiranno una finestra sempreaperta sul nostro Paese. Con la speranza che nel mese di ... Leggi su ultimenotizieflash

Il mattino di Rai1 si colora con i toni seri e austeri del giornalismo prima di lasciare la palla al nuovo programma di Antonella Clerici (che andrà in onda al posto de La prova del cuoco): si parte c ...

