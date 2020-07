Michele Santoro in rosso. Crollano i conti della sua Zerostudio's (Di giovedì 16 luglio 2020) Gli affari di Michele Santoro non brillano. La sua Zerostudio's, infatti, ha chiuso il 2019 con oltre 325mila euro di perdita rispetto al piccolo utile di 24mila euro dell'anno precedente e un fatturato di 60mila euro, letteralmente crollato dai ricavi di 2 milioni del 2018. «L'esercizio - spiega Santoro nella nota integrativa - è stato caratterizzato da una grande attività di progettazione e sperimentazione per nuove produzioni, anche in ambiti diversi. Si è proceduto con la scrittura dell'adattamento di un soggetto cinematografico per una serie tv e con la progettazione e sperimentazione di un modello di business per la produzione e distribuzione di contenuti televisivi tramite web». E tuttavia «nel corso dell'anno non si sono presentate utili opportunità editoriali e ... Leggi su iltempo

JohSogos : RT @tempoweb: #MicheleSantoro in rosso. Crollano i conti della sua Zerostudio’s #16luglio - oscarvalle1984 : RT @tempoweb: #MicheleSantoro in rosso. Crollano i conti della sua Zerostudio’s #16luglio - tempoweb : #MicheleSantoro in rosso. Crollano i conti della sua Zerostudio’s #16luglio - MuredduGiovanni : RT @4everAnnina: #Coronavirus, anticorpi come un boomerang. 'Chi si re-infetta ha la forma severa di malattia” - La Repubblica Volevo solo… - LUBOHAIXIA : RT @4everAnnina: #Coronavirus, anticorpi come un boomerang. 'Chi si re-infetta ha la forma severa di malattia” - La Repubblica Volevo solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Santoro Michele Santoro in rosso. Crollano i conti della sua Zerostudio’s Il Tempo Michele Santoro in rosso. Crollano i conti della sua Zerostudio's

Gli affari di Michele Santoro non brillano. La sua Zerostudio’s, infatti, ha chiuso il 2019 con oltre 325mila euro di perdita rispetto al piccolo utile di 24mila euro dell’anno precedente e un fattura ...

Premio Boccaccio 2020: Cavazzoni, Aramburu e Botteri i vincitori

Il Premio Boccaccio sfida la pandemia e prosegue verso una 39esima edizione del tutto inedita sul piano organizzativo, ma perfettamente in linea con la sua prestigiosa storia, visti i nomi dei nuovi v ...

Gli affari di Michele Santoro non brillano. La sua Zerostudio’s, infatti, ha chiuso il 2019 con oltre 325mila euro di perdita rispetto al piccolo utile di 24mila euro dell’anno precedente e un fattura ...Il Premio Boccaccio sfida la pandemia e prosegue verso una 39esima edizione del tutto inedita sul piano organizzativo, ma perfettamente in linea con la sua prestigiosa storia, visti i nomi dei nuovi v ...