Autostrade, scontro tra Di Maio e Conte: “Non è una vittoria. Molti dei nostri non capiranno”. E il M5S si spacca (Di giovedì 16 luglio 2020) Su Autostrade si consuma lo scontro politico tra Conte e Di Maio e parte del M5S È sulla vicenda Autostrade che si consuma lo scontro politico tra il premier Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: dietro la mancata revoca della concessione ad Atlantia infatti c’è di tutto, dalla guerra alla leadership del M5S alla sopravvivenza del governo. Le cronache politiche raccontano di un Cdm che si è concluso a notte fonda con una accordo che, almeno a parole, soddisfa tutti: niente revoca della concessione autostradale, ma un ingresso da parte di Cassa depositi e prestiti nel capitale di Atlantia e una progressiva uscita da parte dei Benetton. Il giorno seguente è un tripudio di commenti entusiasti. Di Battista loda ... Leggi su tpi

Nel Consiglio europeo di domani l'Italia si troverà di fronte il simpatico plotone d'esecuzione dei paesi nordici, alcuni dei quali paradisi fiscali a loro insaputa. Quegli stessi Paesi, come ha in so ...