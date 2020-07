Palermo. Due morti, due bambini ricoverati in ipotermia e persone che nuotano in strada: violento nubifragio si abbatte sulla città (Di mercoledì 15 luglio 2020) Due morti annegati, due bambini in ipotermia, persone costrette a spostarsi in strada a nuoto e auto trasportate via dall’acqua. Palermo è stata colpita da un violento nubifragio che dal primo pomeriggio di mercoledì, per tre ore, ha riversato sulla città oltre un metro di acqua e provocato ingenti danni, costringendo i soccorritori ad entrare rapidamente in azione per mettere al sicuro gli abitanti. Ma pochi minuti dopo l’inizio delle forti piogge, che hanno interessato anche altre parti della Sicilia, si contano già le prime due vittime: si tratta di due persone rimaste intrappolate nella loro auto in un sottopasso di viale della Regione, nel capoluogo, allagatosi velocemente a ... Leggi su ilfattoquotidiano

