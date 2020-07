Torino, Ansaldi dopo l'Inter: "Continuiamo questa lotta, anno difficile" (Di martedì 14 luglio 2020) Torino - "E' sempre difficile quando si perde, questo è stato un anno troppo difficile, per tante cose che sono successe. Però Continuiamo questa lotta: dobbiamo essere sempre positivi e andare a ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Torino Ansaldi Torino, Ansaldi dopo l'Inter: "Continuiamo questa lotta, anno difficile" Corriere dello Sport.it TORINO - Ansaldi: "È stato un anno troppo difficile, ma dobbiamo essere sempre positivi e andare a testa alta"

"E' sempre difficile quando si perde, questo è stato un anno troppo difficile, per tante cose che sono successe. Però continuiamo questa lotta: dobbiamo essere sempre positivi e andare a testa alta, p ...

