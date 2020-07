Ecco come scaricare tutta Wikipedia per consultarla offline (Di martedì 14 luglio 2020) È disponibile il download dell’intera Wikipedia pensato per essere consultabile offline grazie a un particolare browser per contenuti web. Per ogni lingua per cui esiste una versione dell’enciclopedia del web è stata creata una versione accessibile senza la necessità di essere collegati a internet. Chiunque voglia navigare offline tra la conoscenza custodita nelle pagine di Wikipedia o chi volesse disporre di un backup in locale dell’enciclopedia del web ora, grazie alla segnalazione di un utente di Reddit, può recuperare il file di dump convertito per essere leggibile mediante il browser offline Kiwix. Non bisogna certo farsi spaventare dalle dimensioni del file che con i suoi 88,54 GigaByte potrebbe scoraggiare il download. Basti pensare che questo ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Azzolina: ecco come funzioneranno le graduatorie provinciali per le supplenze Orizzonte Scuola Ecco come scaricare tutta Wikipedia per consultarla offline

“Ci sono stati molti dump rilasciati da Wikipedia dall’ottobre ’18, ma abbiamo fallito ogni volta“, ha affermato Coillet-Matillon spiegando come mai sono passati due anni dall’ultimo aggiornamento.

Windows 10 May 2020 Update, OneDrive può impedirne l'installazione: ecco cosa fare se succede

Windows 10 May 2020 Update è arrivato nel mese di maggio, tuttavia durante la prima ondata a riceverlo sono stati ben pochi utenti. L'update, infatti, è stato bloccato su un vastissimo numero di dispo ...

