Crolla una palazzina in ristrutturazione: morto operaio (Di martedì 14 luglio 2020) Tragedia oggi in provincia di Latina, a Sonnino, nella frazione di Frasso, dove una palazzina di due piani è Crollata mentre erano in corso dei lavori di ristrutturazione. E’ successo nella mattinata di oggi, 14 luglio. Nel crollo è rimasta coinvolta una persona, un operaio che stava lavorando alla ristrutturazione della casa. Sul posto è intervenuto il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, a seguito della segnalazione di una persona coinvolta in un crollo di una palazzina di due piani oggetto di ristrutturazione. Sul posto la squadra VVF del distaccamento di Terracina ha accertato la presenza di una persona colpita dal crollo di una parte della struttura di copertura. Il personale medico del 118, intervenuto sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Tragedia oggi in provincia di Latina, a Sonnino, nella frazione di Frasso, dove una palazzina di due piani è crollata mentre erano in corso dei lavori di ristrutturazione. E’ successo nella mattinata ...

