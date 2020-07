Ipotiroidismo e variazioni stagionali: sintomi e trattamenti (Di lunedì 13 luglio 2020) L’Ipotiroidismo è una condizione di ridotta attività della tiroide che induce una riduzione della produzione di ormoni tiroidei e da un rallentamento generalizzato di tutti i processi metabolici. È una condizione clinica frequente soprattutto nelle donne e negli anziani ma può interessare anche l’età infanto-giovanile. Cause e sintomi L’Ipotiroidismo può essere causato da un disturbo della ghiandola tiroidea oppure dell’ipofisi, la regista di tutte le ghiandole. La causa più frequente di danno primitivo della tiroide è quella autoimmune: ovvero il nostro corpo produce anticorpi che invece di difenderci ci attaccano e in questo caso distruggono gradualmente la tiroide (tiroidite di Hashimoto). Altre cause sono rappresentate dalla asportazione chirugica della ... Leggi su dilei

