“È successo nel mio studio”. Belen Rodriguez, anche Bruno Vespa a parlare di lei (Di lunedì 13 luglio 2020) Di Belen Rodriguez si parla sempre e comunque. La bellissima showgirl argentina da settimane è sotto la lente d’ingrandimento del gossip per la sua storia finita con Stefano De Martino. Un amore che, per la seconda volta, sembra definitivamente chiuso. Lui sembra non avere nessuna donna accanto. Mentre Belen Rodriguez si è lasciata fotografare mentre bacia un altro uomo. Il presunto triangolo con Alessia Marcuzzi, e le scenate di gelosia di Belen Rodriguez, non sembra trovare per ora riscontro. Ciò che non ammette repliche è la bellezza di Belen Rodriguez. Ne parla anche Bruno Vepsa che, in una lunga intervista all’Huffington Post, spazia dalla politica e fino al suo libro ... Leggi su caffeinamagazine

avvmaietta : RT @RaiLibri: «Non mi considero una persona speciale. Se fosse successo a qualcun altro, avrei pensato la stessa cosa [...] Non ero io nel… - millywo : RT @stella6615: Ma la faccia triste della corrispondente del TG2 in Polonia nel dire la vittoria di Duda. Pensavo fosse successo un attenta… - enterprisespa : Nuova attivazione in produzione per il Prodotto SITAS Suite – Shareholders, Meetings & Internet Voting. Si è concl… - stella6615 : Ma la faccia triste della corrispondente del TG2 in Polonia nel dire la vittoria di Duda. Pensavo fosse successo un attentato - mgdbertelli : RT @giobandnere: Matteo Valdambrini arrestato per aver seviziato 13 bambini ed averli costretti a bere sangue e mangiare carne umana. Quest… -

Ultime Notizie dalla rete : successo nel Formula 1, GP Austria (Stiria) review: Hamilton migliora con il tempo Sky Sport Le news sul Covid-19 dell’11 luglio: oggi 7 decessi e 306 guariti in Italia

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 11 luglio. Secondo i dati del l’ultimo bollettino, i nuovi casi da Coronavirus in Italia sono 188 mentre i decessi nelle ...

Moto.it Talk con Andrea Buzzoni di Triumph Italia - IN DIRETTA DOMANI ALLE 11

La nuova sede, i nuovi spazi espositivi e ora anche il primo vero store online, punto di riferimento assoluto dell'ecosistema Triumph e dell'intero comparto più in generale. Sono state davvero tanto l ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 11 luglio. Secondo i dati del l’ultimo bollettino, i nuovi casi da Coronavirus in Italia sono 188 mentre i decessi nelle ...La nuova sede, i nuovi spazi espositivi e ora anche il primo vero store online, punto di riferimento assoluto dell'ecosistema Triumph e dell'intero comparto più in generale. Sono state davvero tanto l ...