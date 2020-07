Formula 2 – Mick Schumacher, che sfortuna! Gli esplode l’estintore mentre è terzo: deve ritirarsi (Di domenica 12 luglio 2020) Gara sfortunata per Mick Schumacher sul circuito della Stiria. In lotta per il podio nella gara di Formula 2, il figlio di Michael Schumacher è stato costretto a ritirarsi a causa di un clamoroso problema: un pezzo di gomma si è staccato colpendo l’interruttore dell’estintore che, azionatosi, lo ha costretto ad abbandonare la corsa. Schumacher jr. su Twitter ha scritto: “capita una volta ogni dieci anni che un pezzo di gomma degli pneumatici colpisca questo piccolo interruttore che aziona l’estintore. È successo a me oggi mentre correvo per la terza posizione. Proprio sfortunato, ma il nostro ritmo gara anche oggi andava veramente forte“. 😱 Incredibile imprevisto in gara per Mick ... Leggi su sportfair

