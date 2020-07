Denai Moore: “Modern Dread” – Recensione Album (Di domenica 12 luglio 2020) Modern Dread – Recensione Album di Denai Moore La produzione rigogliosa, densamente stratificata, affronta l’esistenzialismo attraverso il lirismo introspettivo, mentre la sensibilità di genere in genere trasmette terrore, sfida e tutto il resto. Come con i suoi Album precedenti, Elsewhere e We Used to Bloom, Denai Moore con il suo ultimo Album Modern Dread mette in risalto la sua voce potente che si muove in modo fluido ma forte durante tutto il disco. Parti audaci e vulnerabili, Denai Moore in “Modern Dread” passa senza sforzo tra le ansie che la trattengono e la lotta contro di essa. L’offerta pop del disco, impregnata di chitarra, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

