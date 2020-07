Coronavirus e rischio casi ‘importati’. Ippolito: “Per i passeggeri provenienti da zone a rischio il test va fatto subito, anche in aeroporto” (Di domenica 12 luglio 2020) “Bisogna mantenere alto tasso di allerta, guardiamo quello che sta accadendo in Israele, dove è tornato il lockdown, l’epidemia non è finita“. Nel mondo sono 220mila i contagi nelle ultime 24 ore, una soglia mai raggiunta finora. Il governo italiano ha deciso di prolungare lo stato d’emergenza e sia il premier Giuseppe Conte, sia il ministro Roberto Speranza parlano di “sfida ancora insidiosa e gradualità necessaria”. Ilfattoquotidiano.it ha chiesto a Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, che fa parte del comitato tecnico scientifico quali possano essere le misure da adottare in questa fase di contagi più bassi nel nostro Paese ma di pandemia ai massimi in diverse zone del mondo. Professor Ippolito, i casi ... Leggi su ilfattoquotidiano

