Cecilia Rodriguez | i suoi auguri speciali fanno discutere i fan

Cecilia Rodriguez è tornata a far parlare di sé. Stavolta a far storcere il naso al mondo del web sono stati dei suoi auguri un po' particolari. Cecilia Rodriguez in queste settimane ha davvero moltissimi riflettori puntati addosso. D'altronde in mezzo c'è anche stata la crisi tra sua sorella Belen, a cui ha addirittura voluto …

zazoomnews : Cecilia Rodriguez fa gli auguri di compleanno a sua suocera in versione hot: piovono critiche - #Cecilia… - xoxosimonaq : RT @ahoy_boy98: Cecilia Rodriguez che fa gli auguri alla suocera postando una foto di Ignazio nudo I CAN’T ?????? - ahoy_boy98 : Cecilia Rodriguez che fa gli auguri alla suocera postando una foto di Ignazio nudo I CAN’T ?????? - tempoweb : Lato B in mostra, botto di like Ignazio Moser si presenta nudo - PabloENilton : Mi collego ad Internet dal 1995 e questo è il mio primissimo post critico nei confronti di qualcuno: trovo che Ceci… -

Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, per omaggiare il compleanno della mamma del suo compagno Ignazio Moser, ha pubblicato su Instagram una foto in cui lui appare nudo. A coprire le parti intime solo ...

Cecilia, auguri particolari (piccanti) alla mamma di Ignazio: è polemica

Cecilia Rodriguez, quando gli auguri alla suocera sono originali, come dire particolari, come dire piccanti. La sorella di Belen, per omaggiare il compleanno della mamma del suo compagno Ignazio Moser ...

