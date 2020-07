Calciomercato Inter, Skriniar non è più incedibile e lo United fiuta l’affare (Di domenica 12 luglio 2020) Rivoluzione in vista in casa Inter soprattutto a quanto riportano le ultime voci che vedrebbero in uscita anche i giocatori più rappresentativi del club. Impossibile capire cosa frulli nella testa della dirigenza nerazzurra ma personaggi che fino ad ieri venivano considerati incedibili, oggi potrebbero essere sacrificati per far spazio in rosa. Una scelta dolorosa ma … L'articolo Calciomercato Inter, Skriniar non è più incedibile e lo United fiuta l’affare Leggi su dailynews24

Calciomercato – Inter - le due di Manchester e il PSG su Skriniar. C’è la prima offerta dei Reds Per Milan Skriniar possibile addio a fine stagione Tra i giocatori considerati non più incedibili in casa Inter c’è anche il difensore Milan Skriniar. Lo slovacco non sta disputando certamente una stagione da protagonista e ...

Per Milan Skriniar possibile addio a fine stagione Tra i giocatori considerati non più incedibili in casa c’è anche il difensore Milan Lo slovacco non sta disputando certamente una stagione da protagonista e ... Calciomercato Inter - il gol riaccende i riflettori su Zaniolo : è ancora duello con la Juve L’ Inter riscopre l’amore per un suo ex Primavera che ha abbandonato il nido forse con un po’ troppo anticipo rispetto alle tempistiche usuali. Niccolò Zaniolo è stato il punto di riferimento di ogni ...

L’ riscopre l’amore per un suo ex Primavera che ha abbandonato il nido forse con un po’ troppo anticipo rispetto alle tempistiche usuali. Niccolò è stato il punto di riferimento di ogni ... Calciomercato Inter – spunta un nome nuovo per il centrocampo Dopo le voci di possibili divergenze fra Antonio Conte e la dirigenza Interista, sembra che ora le due parti stiano parlando di un nuovo obiettivo per il centrocampo, proveniente dalla Premier League. Si tratta di N’Golo Kanté, il ...

SkySport : Inter, Allegri il nome per la panchina se Conte dirà addio - DiMarzio : #Esposito, accordo ormai raggiunto per il rinnovo con l’@Inter: 5 anni di contratto. E intanto è ufficiale il cambi… - Gazzetta_it : Il piano #Zhang: i big per vincere subito, ma #Tonali e #Kumbulla come basi del futuro #calciomercato - Amos8125 : @IncorruttibileL @DobromirVasile @amaryllide1 Si ma se vogliamo fare un discorso teorico (perchè tanto oggi non si… - internewsit : Nainggolan rinato a Cagliari. Giulini spera di trattenerlo. Inter riflette - Sky - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter – Conte scatenato, Di Marzio: “Ecco cosa vuole” Cittaceleste.it L'ex Udinese Pineda: "Il 5 maggio non sfidai la Juve, non volevo biscotti"

Un giorno entrato nella storia del calcio italiano. Per il clamoroso capitombolo dell'Inter all'Olimpico, sì, ma anche per la contemporanea vittoria della Juventus a Udine che consentiva alla ...

Douglas Costa litiga sui social con un tifoso che lo attacca: “L’elastico all’83’ sull’1-2. Idiota”

Juventus Serie A Calcio 12 luglio 2020 15:40 di Vito Lamorte La 32a giornata ... di recente aveva preso in giro Lazio e Inter che avevano perso punti nei confronti dei bianconeri dopo la ripresa del ...

Un giorno entrato nella storia del calcio italiano. Per il clamoroso capitombolo dell'Inter all'Olimpico, sì, ma anche per la contemporanea vittoria della Juventus a Udine che consentiva alla ...Juventus Serie A Calcio 12 luglio 2020 15:40 di Vito Lamorte La 32a giornata ... di recente aveva preso in giro Lazio e Inter che avevano perso punti nei confronti dei bianconeri dopo la ripresa del ...