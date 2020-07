Ragazzi morti a Terni, l’autopsia non chiarisce cause del decesso. Attesa per i test tossicologici (Di sabato 11 luglio 2020) Bisognerà aspettare l’esito dei test tossicologici per sapere cosa abbia davvero provocato la morte dei due Ragazzi trovati senza vita il 7 luglio nelle loro case di Terni. L’istituto di medicina legale di Perugia oggi ha eseguito l’autopsia, ma nessuna novità è emersa sulle cause del decesso. In base a quanto confermato dal medico Massimo Lancia, incaricato dalla procura, Flavio e Gianluca erano sani e senza alcun tipo di malformazione o patologia evidente. All’esame era presente anche una dottoressa nominata su indicazione della difesa del quarantunenne Aldo Maria Romboli, fermato dai carabinieri con l’accusa di aver ceduto del metadone diluito con acqua, in cambio di 15 euro, ai due Ragazzi poche ore prima che ... Leggi su ilfattoquotidiano

E' stata eseguita questa mattina all'istituto di medicina legale di Perugia l'autopsia sui due ragazzi deceduti nei giorni scorsi a Terni ai quali era stato ceduto un mix di sostanze. Per avere più ch ...

PERUGIA. Erano sani e senza alcun tipo di malformazione o patologia evidente in atto Flavio Presuttari, 16 anni, e Gianluca Alonzi, 15, i due amici trovati morti il 7 luglio nelle loro case a Terni.

