L’infinita emergenza che serve soltanto a tenere in sella Giuseppe Conte (Di sabato 11 luglio 2020) L’Italia dunque si è accorta ieri della Grande Illusione di aver chiuso la partita dell’emergenza covid grazie al presidente del Consiglio che ha imitato, in sedicesimo, il Pietro Badoglio dell’8 settembre ‘43 – “La guerra continua” – annunciando il prolungamento dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre. Già, è stata quindi una grande illusione quella di poterla fare finita con i famigerati Dpcm e i pieni poteri in capo a Giuseppe Conte, una grande illusione quella di pensare a un sistema di regole che seppur gradualmente rientrasse nell’alveo della normalità costituzionale: e infatti già si levano voci preoccupate, di giuristi soprattutto, ma a mezza bocca anche di quei partiti, come il Partito democratico, che reclamano ... Leggi su linkiesta

