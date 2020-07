Assenza (Di sabato 11 luglio 2020) Cos'è l'La scomparsaDichiarazione di Conseguenze della dichiarazione di Cessazione degli effetti della dichiarazione di Cos'è l'Torna su L' è la condizione che riguarda una persona che sia scomparsa da almeno due anni dal suo domicilio o dalla sua residenza. Il nostro ordinamento conferisce rilevanza a tale situazione giuridica in ossequio ai principi di certezza del diritto. La scomparsa di una persona, infatti, ingenera incertezza riguardo ai rapporti giuridici che ad essa fanno capo. Se la scomparsa si prolunga per un certo periodo di tempo, pertanto, sono previsti dei rimedi giuridici, come la dichiarazione di (a distanza di due anni dalla scomparsa) o la dichiarazione di morte presunta (dopo dieci anni dalla scomparsa), che con... Leggi su studiocataldi

