Traditori seriali a 5 Stelle (Di venerdì 10 luglio 2020) di Gianluigi Paragone. In queste ore si fa un gran parlare dell’ennesima giravolta dei CinqueStelle, stavolta sul caso Autostrade/Benetton. Potremmo anche noi infierire sul corpo molle e corrotto dei grillini, sulla loro incapacità a tenere il punto una volta che fosse una, ed elencare i ripensamenti dall’Ilva ai risparmiatori truffati dalle banche (che ancora non hanno visto un centesimo), dall’Europa al “mai col Pd, quelli di Bibbiano”, passando per il tradimento verso Nino Di Matteo. In attesa di vedere l’ultimo capitombolo sul Mes e sulle deroghe ai secondi mandati dopo il fantastico mandato zero, così da salvare il posto alla ditta pentastellata. Il tema tuttavia non è più misurare quanto siano mendaci, falsi, ipocriti e bugiardi quelli del Movimento (tanto…), quanto riflettere sulla ... Leggi su ilparagone

In queste ore si fa un gran parlare dell'ennesima giravolta dei Cinquestelle, stavolta sul caso Autostrade/Benetton. Potremmo anche noi infierire sul corpo molle e corrotto dei grillini, sulla loro in ...

