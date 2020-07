Telecomunicazioni: Telecom esclude Huawei dalla gara per la fornitura di apparecchiature 5G (Di venerdì 10 luglio 2020) Lo riporta la Reuters citando alcune fonti, secondo le quali fra i fornitori invitati ci sarebbero, invece Cisco, Ericsson, Nokia e Mavenir and Affirmed Networks Leggi su firenzepost

Telecom Italia (Tim) ha escluso la cinese Huawei Technologies cinese dalla gara d'appalto per apparecchiature 5G per la rete che si sta preparando a costruire in Italia e in Brasile, secondo quanto ri ...L’operatore telefonico si rivolge ad altre aziende per costruire le reti di prossima generazione: la motivazione è la sicurezza dei dati Telecom Italia (TIM) ha escluso la cinese Huawei Technologies d ...