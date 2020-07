Diego Lopez: «Roma ultima spiaggia? No, per la salvezza è ancora tutto aperto» (Di venerdì 10 luglio 2020) Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha parlato alla vigilia del match contro la Roma. Queste le sue parole Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Roma. Queste le sue parole. salvezza – «ultima occasione per restare in corsa? No, ne mancano altre sei: dunque è ancora tutto aperto. Il più grande rammarico? Il rigore contro il Genoa, ha riaperto tutta la partita. Poi il resto abbiamo fatto il massimo in tutte le partite». COPERTA CORTA – «Sinceramente ho fatto giocare la squadra migliore, ho fatto giocare quelli che stavano meglio in quelle gare». CHANCELLOR – «Lui su Dzeko? Secondo me non ... Leggi su calcionews24

