Atalanta-PSG, Leonardo: “Hanno chance di vincere: non perdono da 11 partite” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Sarà un format diverso e tutte le squadre hanno la possibilità di vincere”. Leonardo, ds del Paris Saint Germain, commenta con prudenza il sorteggio dei quarti di Champions che metterà i francesi davanti all’Atalanta nella Final Eight di Lisbona. “E’ una squadra che non perde da 11 partite”, sottolinea a proposito della Dea, ricordando che l’esito della gara secca non è affatto scontato: ricordiamo che i parigini, oltre a tornare in campo dopo quasi 5 mesi (escludendo le finali di Coppa di Francia e di Coppa di Lega rispettivamente il 24 e il 31 luglio), non avranno dalla loro Cavani e Meunier. Leggi su sportface

Atalanta_BC : ???? Il nostro avversario ai quarti di finale è ... ?? Our quarter-final opponents are... @PSG_Inside ?????? #UCLdraw… - OptaPaolo : 6 - Le squadre italiane non hanno mai perso in 6 sfide complessive di #ChampionsLeague contro il PSG: 2V - Milan n… - realvarriale : Urna severa per le italiane in @ChampionsLeague anche se ai quarti il livello è altissimo.@Atalanta_BC pesca il… - mic__par : RT @LucaFiorino24: Una tra Lipsia, Atletico Madrid, PSG e Atalanta sarà finalista dell’edizione 2019/2020 di Champions League. - Andrea_Alampi : Sorteggi #ChampionsLeague #UCLDraw sfortunato per l'#Atalanta di Gasperini ma #AtalantaPsg è tutto da giocare: gl… -