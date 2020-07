Alba Parietti in costume ad Ibiza ma “qualcosa non va”, follower scatenati: «Sono orribili» (Di venerdì 10 luglio 2020) Alba Parietti si trova ad Ibiza in compagnia del giovane violinista Cristiano Urso, a cui è legata da un sentimento di profonda amicizia. Sui social, infatti, non è raro vedere l’opinionista assieme al musicista. Eh già, perché la showgirl è assai attiva su Instagram, dove pubblica almeno uno scatto al giorno. Una delle foto recentemente postate non ha convinto del tutto il popolo del web: la prova costume per alcuni follower non è affatto superata. Alba Parietti dovrebbe darsi da fare con alcuni esercizi per ‘sistemare’ l’interno coscia, che non è da 10 e lode. Rimandate anche le ginocchia. Tutto questo, ovviamente, a detta di alcuni utenti: non Sono mancati, infatti, in ... Leggi su urbanpost

balc_anus : @biscottoverde Ero arrivato ad “Alba” e pensavo la frase continuasse con un “Parietti” e invece - Ginko_21 : RT @provolinob: Alba Parietti ha trasmesso il gene del picco™? a suo figlio - Shinichi199E : RT @provolinob: Alba Parietti ha trasmesso il gene del picco™? a suo figlio - Mattiabuonocore : RT @provolinob: Alba Parietti ha trasmesso il gene del picco™? a suo figlio - GiusCandela : RT @provolinob: Alba Parietti ha trasmesso il gene del picco™? a suo figlio -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti Alba Parietti, sensuale diva ad Ibiza: che spettacolo – FOTO Yeslife Alba Parietti sogna Mr Gray, costume audace : “Manca un frustino…”

E’ bella, bellissima, Alba Parietti: non per nulla è ancora seguitissima sui Social. In particolare lo è sul suo profilo ufficiale Instagram. Ed è proprio qui che ama mantenersi in contatto con i suoi ...

Vialli, dai trionfi calcistici alla lotta alla malattia: un combattente

In mezzo ci si mettono poi anche l' esplosione della coppia formata da Baggio e Schillaci , e il gossip, con il chiacchierato flirt con Alba Parietti , che la stessa soubrette ha recentemente ammesso.

E’ bella, bellissima, Alba Parietti: non per nulla è ancora seguitissima sui Social. In particolare lo è sul suo profilo ufficiale Instagram. Ed è proprio qui che ama mantenersi in contatto con i suoi ...In mezzo ci si mettono poi anche l' esplosione della coppia formata da Baggio e Schillaci , e il gossip, con il chiacchierato flirt con Alba Parietti , che la stessa soubrette ha recentemente ammesso.