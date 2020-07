Ragazzi morti a Terni, spacciatore confessa: ho venduto loro boccetta di metadone per 15 euro (Di giovedì 9 luglio 2020) Ragazzi morti a Terni, spacciatore confessa: ho venduto loro boccetta di metadone per 15 euro. Non era la prima volta che i due Ragazzi lo compravano Ha confessato in carcere lo spacciatore arrestato per aver venduto la droga ai due Ragazzi di 15 e 16 anni di Terni, morti nel sonno qualche giorno fa. Il … L'articolo Ragazzi morti a Terni, spacciatore confessa: ho venduto loro boccetta di metadone per 15 euro proviene da ... Leggi su meteoweek

