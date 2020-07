Il discorso di Cosmo agli Stati popolari è un manifesto per guarire dall'indifferenza (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il cantante è intervenuto in Piazza San Giovanni durante la manifestazione degli Stati popolari leggendo un discorso emozionante Cosmo è salito sul palco di Piazza San Giovanni a Roma, prendendo parte agli Stati popolari, organizzata dal sindacalista Usb Aboubakar Soumahoro per parlare dei lavoratori invisibili, sfruttati e senza diritti. Il cantante è partito da una critica al meccanismo economico che ha portato a dinamiche sociali deleterie per poi … Leggi su it.mashable

Il manifesto politico di Cosmo: «Riprendiamoci le strade, riprendiamoci il futuro»

«Mi chiamo Marco, ho 38 anni, sono un musicista». Inizia così il discorso di Cosmo agli Stati Popolari, la manifestazione che domenica 5 luglio ha riunito in Piazza San Giovanni a Roma precari, bracci ...

