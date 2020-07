Traffico Roma del 07-07-2020 ore 13:30 (Di martedì 7 luglio 2020) Luceverde Roma Bentrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord code sulla via Cassia dal raccordo alla Giustiniana verso Olgiata ai Parioli possibili difficoltà di circolazione per semafori spenti sulla Salaria all’intersezione con a viale Liegi il Traffico viene regolato dal personale della Polizia Municipale sulla posto alle porte di Roma Est nella zona di Castelverde rallentamenti per incidente sulla via polense all’altezza di via Ripatransone a Roma Sud lavori in corso sulla via del mare all’altezza di via di Malafede ci sono lunghe code da Mezzocammino verso Ostia ma anche da Casal Bernocchi verso Roma lavori anche sulla via Ardeatina all’altezza di via delle cornacchiole code a partire da via di torricola Verso il raccordo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 07-07-2020 ore 07:30 RomaDailyNews Alitalia nel 2019 ha perso 24 euro per ogni passeggero trasportato

Negli ultimi quindici anni Alitalia ha perso in media 13 euro per ogni passeggero trasportato, un «rosso» che nel 2019 è quasi raddoppiato, portandosi a poco meno di 24 euro a viaggiatore imbarcato. È ...

Rocca Priora, depurazione acque: è svolta epocale

ROCCA PRIORA (RM) – Svolta epocale nell’ambito della depurazione delle acque di Rocca Priora che consentirà una migliore gestione dell’aspetto igienico sanitario della cittadina castellana, nel partic ...

