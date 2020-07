Temptation Island: terzo bebè in arrivo per una coppia storica del programma (Di martedì 7 luglio 2020) La coppia ha partecipato al programma cinque anni fa ed ora è in attesa del terzo figlio. Ecco tutti i dettagli Temptation Island: Alessandra e Emanuele in attesa del terzo figlio Vi ricordate di Alessandra ed Emanuele? La coppia ha partecipato a Temptation Island cinque anni fa. Tra loro c’erano dei problemi e nel villaggio le cose non si sono messe molto bene. Ma Alessandra ha deciso di dare una seconda possibilità alla storia e non avrebbe potuto fare scelta migliore. Infatti, da quel momento tutto è andato alla grande. La coppia è rimasta nel cuore anche di Filippo Bisciglia che aveva visto in loro un grandissimo amore. Infatti, dopo il programma Alessandra ed Emanuele si sono sposati e sono diventati genitori due volte, prima di Beatrice, poi di Enea. Adesso hanno annunciato sui social l’arrivo di un terzo bebè. I follower avevano ... Leggi su kontrokultura

