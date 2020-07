Il Wired Next Fest torna con una giornata dedicata all’open innovation (Di martedì 7 luglio 2020) Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, ha cambiato pelle trasformandosi in un Festival on-line e on-site della durata di 4 mesi, dal 4 giugno all’11 ottobre. Il 18 giugno si è tenuto il secondo appuntamento digitale con una giornata dedicata alla sostenibilità che ha fatto registrare tra sito e social oltre 96k video views, raggiungendo 910k impressions e 820k social reach. È tutta dedicata all’open innovation la giornata del Wired Next Fest in programma il prossimo 9 luglio, terzo dei sei appuntamenti on-line che caratterizzano l’edizione di quest’anno, in attesa delle due giornate on-site in cartellone il 10 e 11 ottobre a Milano. Open innovation è una delle modalità secondo le quali si declina ... Leggi su wired

bigimauro : RT @wireditalia: Tra gli ospiti del Wired Next Fest ci sarà il Premio Nobel per la Pace 2006: il professore Muhammad Yunus (@Yunus_Centre),… - wireditalia : Tra gli ospiti del Wired Next Fest ci sarà il Premio Nobel per la Pace 2006: il professore Muhammad Yunus (… - SimoneCaramanno : #smm 'AAA bestseller influencer cercasi': è il titolo dell'incontro al #WNF20 con Paolo Stella (influencer e scritt… - wireditalia : 'AAA bestseller influencer cercasi': è il titolo dell'incontro al #WNF20 con Paolo Stella (influencer e scrittore).… - wireditalia : Il Wired Next Fest torna il 9 luglio. La parola d'ordine per la ripartenza deve essere Open Innovation #WNF20 Con… -

Ultime Notizie dalla rete : Wired Next Il Wired Next Fest torna con una giornata dedicata all open innovation Wired.it Gruppo Athesis: Annalisa Procopio nominata chief marketing officer

Nuovo arrivo nel Gruppo Athesis, media company di riferimento dell’area lombardo-veneta. A partire dal primo luglio Annalisa Procopio entra come chief marketing officer nel gruppo editoriale che riuni ...

Annalisa Procopio è il nuovo chief Marketing Officier del Gruppo Athesis

Da domani, mercoledì 1° luglio, Annalisa Procopio sarà la nuova Chief Marketing Officer (CMO) del Gruppo editoriale Athesis, media company di riferimento dell’area lombardo-veneta che raggruppa storic ...

Nuovo arrivo nel Gruppo Athesis, media company di riferimento dell’area lombardo-veneta. A partire dal primo luglio Annalisa Procopio entra come chief marketing officer nel gruppo editoriale che riuni ...Da domani, mercoledì 1° luglio, Annalisa Procopio sarà la nuova Chief Marketing Officer (CMO) del Gruppo editoriale Athesis, media company di riferimento dell’area lombardo-veneta che raggruppa storic ...